A Grosseto, quattro distretti sono stati certificati come biologici, rendendo la provincia un esempio importante nel settore in Italia. La regione si distingue per la presenza di queste aree dedicate alla produzione biologica, che rappresentano un punto di riferimento nel panorama nazionale. La certificazione di questi distretti conferma l'impegno locale nel settore e la crescita dell'agricoltura sostenibile nella zona.

La provincia di Grosseto si conferma laboratorio avanzato del biologico italiano con quattro distretti certificati. L’ultimo, l’Aldobrandesco, è stato riconosciuto all’inizio del 2026, portando a quattro il numero totale di queste aree organizzate nella regione. Questo traguardo trasforma la Maremma da semplice territorio agricolo in un modello strutturato che integra produzione, ambiente e turismo. Il percorso ha radici profonde che risalgono al 1951 con la nascita dell’Ente Maremma, segnando oltre settant’anni di evoluzione costante. Oggi la Toscana guida con il 36% della superficie agricola dedicata al metodo biologico, una percentuale quasi doppia rispetto alla media nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto: 4 distretti bio, la Toscana guida il biologico

Fiesole capitale toscana del bio. Tavola rotonda fra gli 11 distrettiNel 2021 Fiesole ha dato vita al primo distretto biologico della Toscana, progetto che oggi è diventato un modello per l’intera regione e nel quale...

Guida Bio 2026: tra le eccellenze spicca un Vino Bianco Biologico LucanoNella splendida cornice di Villa Pamphili, lo scorso 24 gennaio 2026 a Roma, si è scritta una nuova pagina della viticoltura sostenibile italiana.