Epatite A in Toscana | caso in una scuola di Grosseto

Un caso di epatite A è stato segnalato in una scuola di Grosseto, come comunicato dall’Asl Toscana sud est in una nota diffusa oggi, giovedì 26 marzo 2026. La notizia riguarda un singolo episodio e non sono stati forniti dettagli su eventuali contatti o misure di prevenzione adottate. L’azienda sanitaria sta monitorando la situazione e ha avviato le procedure di sorveglianza epidemiologica.

GROSSETO – Un caso di Epatite A e’ stato riscontrato in una scuola di Grosseto. Lo comunica l’Asl Toscana sud est attraverso una nota diffusa oggi, giovedì 26 marzo 2026. “L’Azienda Usl Toscana sud est ha individuato un caso isolato di epatite A in una scuola a Grosseto. Il Dipartimento di Prevenzione, in ottemperanza ai protocolli di sorveglianza e controllo delle malattie infettive, ha avviato infatti avviato le procedure previste per la gestione e la prevenzione della diffusione dell’infezione. La possibilità di contagio all’interno dell’istituto, specificano dall’Ausl, corrisponde a un livello di basso rischio. “Tuttavia – si legge in una nota – per maggiore prudenza, la Prevenzione raccomanda la vaccinazione per gli alunni e il personale in servizio nella scuola interessata”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Epatite A in Toscana: caso in una scuola di Grosseto Articoli correlati Grosseto, un caso di epatite A in una scuolaGrosseto, 26 marzo 2026 – Un caso di epatite A si è verificato in una scuola del comune di Grosseto e il Dipartimento di prevenzione della Asl... Leggi anche: Grosseto, un caso di tubercolosi in una scuola Contenuti utili per approfondire Epatite A in Toscana caso in una scuola... Temi più discussi: Boom di epatite A in Campania, come si prende e sintomi; Napoli, crescono i casi di epatite A; Epatite, su i contagi: 180 casi in Campania, boom a Napoli e Caserta; Ulss Euganea. Trentotto casi di Epatite A dal 2020 ad oggi tra Padova e provincia. Grosseto, un caso di epatite A in una scuolaLa possibilità di contagio all'interno dell'istituto corrisponde a un livello di basso rischio, tuttavia, per maggiore prudenza, la Prevenzione raccomanda la profilassi immunitaria attiva (vaccinazion ... msn.com Epatite A, allarme anche a Grosseto: contagio in una scuola, vaccinazione per studenti e docentiAllarme epatite A anche a Grosseto. Un caso segnalato in una scuola del Comune di Grosseto ha fatto scattare immediatamente le procedure di controllo sanitario. A comunicarlo è la Asl Toscana sud est, ... corrieredimaremma.it Focolaio di Epatite A tra la Campania e il Lazio Cosa è emerso dall’indagine della Procura della Repubblica e dei carabinieri del Nas di Napoli - facebook.com facebook #epatite A a Napoli, 60 ricoverati all' #ospedale cotugno: «89 da inizio marzo, un picco assoluto» x.com