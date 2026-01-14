In Regione è stato approvato lo studio di fattibilità per il nuovo ospedale della Martesana, con l’obiettivo di valutare le diverse soluzioni progettuali. La mozione Gallizzi, approvata a maggioranza, prevede un’analisi comparata delle alternative e rappresenta il primo passo verso la realizzazione di un ospedale pubblico di primo livello nel territorio. Il prossimo passo sarà l’avvio dello studio, fondamentale per definire le future strutture sanitarie della zona.

Nuovo ospedale della Martesana, si va al voto in consiglio regionale, passa, a maggioranza e con due emendamenti, la " mozione Gallizzi ": via libera a uno studio "analisi comparata di diverse soluzioni" che includa la redazione del documento di fattibilità delle "alternative progettuali per la realizzazione di un eventuale nuovo e unico ospedale pubblico di primo livello nel territorio della Martesana". L’impegno dell’assessore Guido Bertolaso (nella foto): "Studio e dati entro marzo: avremo un documento concreto e solido su cui lavorare". La mozione, già rinviata a dicembre e con primo firmatario Nicolas Gallizzi di Noi Moderati, è stata approvata insieme a quella, di contenuto affine, presentata da Riccardo Pase per la Lega Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ospedale, semaforo verde. Il progetto in Regione: via allo studio di fattibilità: "Poi inizieremo a lavorarci"

