Kalashnikov fucili e bombe anti carro scoperto arsenale da guerra a Caraffa del Bianco | sequestrato

Nelle aree più isolate dell’Aspromonte, nel territorio di Caraffa del Bianco, è stato rinvenuto un arsenale composto da fucili e bombe anti carro. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di questo materiale bellico. L’operazione evidenzia l’importanza del controllo e della tutela del territorio per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali utilizzi illeciti.

