Torre Annunziata | Avete fatto bingo brigadiè fermati con un arsenale da guerra

Durante un'operazione notturna, le forze dell'ordine hanno sequestrato un arsenale che comprendeva armi da guerra, fucili mitragliatori e numerose munizioni. Nel corso dell'intervento sono stati arrestati un uomo e una donna. La vicenda si è svolta nella zona di Torre Annunziata, dove le forze dell'ordine hanno fermato i due soggetti trovandoli in possesso di equipaggiamento militare.

Blitz notturno dei Carabinieri: sequestrate armi da guerra, fucili mitragliatori e centinaia di munizioni: arrestati un uomo e una donna. La notte umida e il controllo in strada. È quasi mezzanotte a Torre Annunziata. L’aria è umida, più fredda del solito, l’ultimo colpo di coda dell’inverno. Una Fiat Panda percorre via Andolfi quando la gazzella dei Carabinieri decide di fermare quell’utilitaria con a bordo due persone. Alla guida c’è un 42enne napoletano, residente nella zona del centro storico, sottoposto alla misura della libertà vigilata. Accanto a lui una 39enne di Giugliano, anche lei già nota alle forze dell’ordine. “Avete fatto bingo, brigadié”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Annunziata: “Avete fatto bingo brigadiè”, fermati con un arsenale da guerra Articoli correlati Torre Annunziata, "avete fatto bingo brigadiè": due arresti, trovato arsenale di armi in una Fiat PandaÈ di due arresti e un ingente sequestro di armi da guerra il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Torre Annunziata. Leggi anche: Fermati per un controllo, avevano un arsenale in auto: “Avete fatto bingo brigadié” (VIDEO) Contenuti utili per approfondire Torre Annunziata Temi più discussi: Torre Annunziata, sequestrato arsenale da guerra in auto: 2 arresti; Stamperia clandestina a Torre Annunziata, sequestrate banconote false per oltre 2,8 milioni di euro; Arsenale da guerra in auto: arrestati due pregiudicati a Torre Annunziata; Torre Annunziata, così fabbricavano milioni di euro falsi con tecniche di invecchiamento: un arresto. Torre Annunziata, Avete fatto bingo Brigadie’: Carabinieri trovano arsenale per una guerraSiamo a Torre Annunziata ed è quasi mezzanotte. La serata è molto umida e fa più freddo del solito, l’ultimo colpo di coda dell’inverno. napolivillage.com Torre Annunziata, avete fatto bingo brigadiè: due arresti, trovato arsenale di armi in una Fiat PandaDue persone arrestate a Torre Annunziata: trasportavano un arsenale di armi da guerra in auto. Sequestrate armi e munizioni. virgilio.it https://www.binews.it/attualita/torre-annunziata-armi-da-guerra-in-auto-arrestata-una-coppia/ - facebook.com facebook Inquinamento del fiume Sarno, sequestrato un opificio a Torre Annunziata x.com