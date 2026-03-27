A Torre Annunziata, due persone sono state arrestate dopo essere state trovate in possesso di un arsenale di armi da guerra. Le armi e le munizioni sono state sequestrate, e durante un controllo sono state trovate in una Fiat Panda. L’intervento ha portato all’arresto dei due soggetti coinvolti.

È di due arresti e un ingente sequestro di armi da guerra il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Torre Annunziata. Nella tarda serata di ieri, una pattuglia ha fermato un’auto con a bordo due persone, trovando un vero e proprio arsenale destinato, secondo le forze dell’ordine, alla criminalità organizzata. Il controllo notturno e la scoperta dell’arsenale Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato poco prima di mezzanotte in via Andolfi, a Torre Annunziata. In una serata caratterizzata da un clima insolitamente freddo e umido, una Fiat Panda è stata fermata per un controllo di routine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Torre Annunziata, "avete fatto bingo brigadiè": due arresti, trovato arsenale di armi in una Fiat Panda

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