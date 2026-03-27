Avete fatto bingo brigadie' | l'auto è piena di mitra e fucili un uomo e una donna arrestati a Torre Annunziata
Durante un controllo stradale a Torre Annunziata, i carabinieri hanno fermato un'auto con a bordo un uomo e una donna. All'interno del veicolo sono stati rinvenuti un mitra e diversi fucili, tutti funzionanti e pronti all'uso. I due sono stati immediatamente arrestati.
Nell'auto dei due, durante un controllo in strada, i carabinieri hanno trovato un arsenale: mitra e fucili completamente funzionanti e pronti a sparare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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