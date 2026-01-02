Commissione accesso a Torre Annunziata | Comune uscito da 18 mesi da commissariamento

Dopo 18 mesi dall’uscita dal commissariamento, il Comune di Torre Annunziata si trova sotto l’attenzione di una commissione di accesso nominata dal prefetto di Napoli. L’obiettivo è verificare possibili tentativi di infiltrazione e collegamenti con la criminalità organizzata all’interno dell’amministrazione comunale. La decisione, adottata su delega del Ministero dell’Interno, resta tuttavia priva di comunicazioni ufficiali sulle motivazioni alla base di questa indagine.

Tempo di lettura: 3 minuti Al Comune di Torre Annunziata, dove il prefetto di Napoli Michele di Bari ha nominato (su delega del ministro dell’Interno) una commissione di indagine per verificare la sussistenza di “ tentativi di infiltrazione eo di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione dell’ente”, ancora ufficialmente non si conoscerebbero le motivazioni di questa decisione. È quanto trapela da fonti vicine al sindaco Corrado Cuccurullo, che si è detto “ amareggiato e dispiaciuto ” per la decisione, pur dichiarandosi “ assolutamente tranquillo”. Cuccurullo si è insediato alla guida della città vesuviana al termine delle elezioni conclusesi col ballottaggio del 24 giugno 2024, mettendo fine a quasi due anni di commissariamento causato dallo scioglimento per infiltrazioni camorristiche della precedente amministrazione, quella guidata da Vincenzo Ascione (espressione del centrosinistra come Cuccurullo). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

