Una docente di Bergamo ha scritto una lettera in cui annuncia il suo ritorno all'insegnamento dopo essere stata vittima di un'aggressione. Nella missiva, l'insegnante descrive il dolore e la difficoltà vissuti, esprimendo la volontà di riprendere l'attività didattica. La comunicazione è stata resa pubblica, senza ulteriori dettagli sugli eventi o sull'identità delle persone coinvolte.

"Non avrei mai pensato che un giorno avrei dovuto raccontare un dolore così grande, né che avrei attraversato una prova così profonda. Eppure eccomi qui, ancora viva. E questo lo devo a molti di voi". È uscita dalla terapia intensiva Chiara Mocchi, la professoressa di lingua francese accoltellata da uno studente nell'istituto Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, a Bergamo. Un gesto "improvviso e incomprensibile" che ha trasformato quella mattina in "un incubo" che la 57enne fatica "a ricordare senza tremare". Lo racconta in una lettera consegnata al suo legale, l'avvocato Angelo Lino Murtas, mentre è ancora ricoverata all'ospedale Papa Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Tornerò a insegnare". La lettera della prof aggredita a Bergamo: cosa ha scritto

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