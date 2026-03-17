165° anniversario | Nicco unisce il Piemonte all’Italia

Il 17 marzo 2026 il presidente del Consiglio regionale ha partecipato alle celebrazioni per il 165° anniversario dell’Unità d’Italia. Durante l’evento, ha pronunciato un discorso dedicato a questa ricorrenza, sottolineando il legame tra il Piemonte e il resto del paese. L’occasione ha visto anche la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini riuniti per commemorare questa data storica.

Il 17 marzo 2026 segna una data cruciale per l’identità nazionale, quando il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco ha dedicato le sue parole alla celebrazione del 165° anniversario dell’Unità d’Italia. In questa giornata speciale, che unisce la Costituzione, l’Inno e la Bandiera, il messaggio centrale ruota attorno alla forza della pluralità delle comunità piemontesi e italiane. Non si tratta di un semplice evento commemorativo, ma di un richiamo concreto a come le differenze locali costituiscano il vero motore dell’unità nazionale. Torino, antica prima capitale del Regno d’Italia, viene citata come punto di partenza simbolico di questo percorso storico unico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 165° anniversario: Nicco unisce il Piemonte all’Italia Articoli correlati Cambio della Guardia solenne al Palazzo del Quirinale in occasione del 165° anniversario della proclamazione dell'Unità d'ItaliaMartedì 17 marzo 2026, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, nel 165° anniversario... A Vasto si celebra il 165° anniversario dell'istituzione della Luogotenenza dei carabinieri, nel 2026 il conferimento della cittadinanza onorariaIllustrato nel corso di un consiglio comunale il programma di eventi per celebrare i carabinieri nella città di Vasto e nel vastese All’evento hanno...