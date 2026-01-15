L’associazione culturale Paro Paro di San Giovanni presenta al Teatro Moderno di Arezzo la commedia brillante in tre atti “Per disgrazia ricevuta”. L’evento si svolgerà il 15 gennaio 2026, offrendo al pubblico un’occasione di svago e riflessione attraverso un'opera teatrale di qualità. Un appuntamento ideale per chi desidera trascorrere una serata in compagnia, in un ambiente culturale e accogliente.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Divertimento assicurato con la commedia brillante in tre atti “Per disgrazia ricevuta”. L’associazione culturale Paro Paro di San Giovanni Valdarno porterà in scena domenica 18 gennaio, alle ore 16, al Teatro Moderno di Tegoleto, lo spettacolo in vernacolo fiorentino di Mario Marotta, libero adattamento di Valerio Ranfagni e Claudio Ermini, che ne firma anche la regia. Dallo scorso anno, infatti, l’associazione Paro Paro ha dato vita al gruppo Teatro popolare, con l’obiettivo di riscoprire le radici della tradizione teatrale sangiovannese e dare nuova vitalità al vernacolo, affinché possa continuare a essere rappresentato anche in futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’associazione culturale Paro Paro di San Giovanni in scena al teatro Moderno

Leggi anche: Morte Sandro Giacobbe, le metastasi alle ossa e le ultime cure: così parò in tv della malattia

Leggi anche: Vado a vivere con me: Jonathan Canini in scena al Teatro Moderno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L’associazione Paro Paro presenta:’ Ulisse e la Zanzara’ – questa sera a Palomar - Questo pomeriggio alle 17 a Palomar, la Casa della cultura di San Giovanni Valdarno andrà in scena ‘Ulisse e la Zanzara’ lo spettacolo di Alessandro Giuseppe Tedesco, con Manola Rosadini alla regia, ... valdarnopost.it

DAL 10 AL 26 APRILE 2026 A PALAZZO MATHIS DI BRA (CN) #ITALY L’Associazione Culturale Dreaming In Art è lieta di annunciare la terza edizione della mostra collettiva “Dreaming in Art – Viaggio nei multiversi dell’arte di Langhe e Roero. Dialogo colletti facebook