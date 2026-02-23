Nuovo collegamento Brindisi - Bucarest | volo Wizz Air operativo da marzo

Wizz Air ha avviato il volo diretto tra Brindisi e Bucarest, deciso per rispondere alla crescente domanda di collegamenti tra le due città. La compagnia aerea ha annunciato che il servizio partirà il 30 marzo e continuerà fino al 23 ottobre, offrendo un'alternativa rapida e comoda per i viaggiatori. La scelta di avviare questa rotta deriva dalla volontà di potenziare il traffico tra Italia e Romania. I voli saranno operativi ogni settimana.

Previste due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, con partenza da Bucarest Otopeni alle 20.10 (arrivo a Brindisi alle 20.45) e da Brindisi alle 21.20 (arrivo a Bucarest Otopeni alle 23.55) BRINDISI – Brindisi e Bucarest più vicine grazie al volo diretto che dal prossimo 30 marzo, e sino al 23 ottobre, sarà attivato da Wizz Air. Il volo prevede due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, con partenza da Bucarest Otopeni alle 20.10 (arrivo a Brindisi alle 20.45) e da Brindisi alle 21.20 (arrivo a Bucarest Otopeni alle 23.55). Gli orari riportati sono tutti indicati in ora locale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Wizz Air, nuovo collegamento diretto Pisa-BelgradoWizz Air amplia i suoi orizzonti con un nuovo collegamento diretto tra Pisa e Belgrado, aprendo le porte ai viaggi verso i Balcani. Wizz-air, nuovo collegamento diretto Pisa-Ia?iLa compagnia Wizz Air ha annunciato l’apertura di una nuova rotta diretta tra Pisa e Ia?i, con partenza prevista per il 23 maggio 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Aeroporto di Perugia, tutti i voli per l'estate: le mete nazionali e internazionali. Nuovo volo Wizz Air: da ottobre Brindisi collegata con BucarestDal prossimo ottobre l’Aeroporto del Salento di Brindisi sarà collegato a Bucarest grazie a un nuovo volo operato da Wizz Air. Il collegamento, attivo due volte a settimana (mercoledì e domenica), ... lagazzettadelmezzogiorno.it Aeroporti di Puglia, Brindisi sarà collegata con BucarestAeroporti di Puglia comunica che dal prossimo mese di ottobre la compagnia Wizz Air opererà il nuovo collegamento per Bucarest dall’Aeroporto del Salento di Brindisi. Il volo, operato con un ... affaritaliani.it Il mio volo wizz air pagato 49.90 - facebook.com facebook