Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, in Italia, si passerà dall'ora solare all'ora legale. Le lancette degli orologi devono essere spostate di un'ora avanti, segnando il cambio ufficiale. Questa modifica si ripete ogni anno in questa data, ma potrebbe essere l'ultima volta che si effettua questo passaggio.

Si avvicina il momento del cambio dell'ora. Come consuetudine, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo tornerà in vigore in Italia l'ora legale, pertanto le lancette degli orologi dovranno essere spostate 60 minuti più avanti. Si dovrà procedere alle ore 02.00 del mattino, spostando gli orologi un'ora avanti fino a portarli a segnare le 03.00. Quella notte, dunque, dormiremo un'ora in meno. Come risultato, però, potremo godere di maggiore luce naturale durante le ore serali. Un beneficio non da poco, dato che si sta sempre più parlando di risparmio energetico. L' ora legale resterà quindi attiva per circa sette mesi, fino a domenica 25 ottobre 2026, quando si tornerà nuovamente all' ora solare, e le lancette dovranno essere riportate indietro di un'ora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Torna l'ora legale, ecco quando dobbiamo spostare le lancette. E potrebbe essere l'ultima volta

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