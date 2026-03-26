Torna l’ora legale 2026 | quando scatta e come spostare le lancette Ecco perché potrebbe essere l’ultima volta

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026, in Italia, entrerà in vigore l’ora legale. Alle ore 2:00 gli orologi dovranno essere spostati un’ora avanti, portandoli alle 3:00. Questa modifica oraria avviene ogni anno in questo periodo e resterà in vigore fino all’autunno. Si tratta di un cambio che riguarda tutti gli orologi e i dispositivi che non si aggiornano automaticamente.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 in Italia entrerà in vigore l’ora legale. Alle ore 2:0 0 le lancette degli orologi dovranno essere spostate in avanti di 60 minuti, posizionandosi sulle 3:00. Il cambio di orario ha lo scopo di ottimizzare l’utilizzo della luce naturale durante i mesi più caldi, riducendo di conseguenza i consumi di energia elettrica. Questo regime orario resterà in vigore per sette mesi. Nell’immediato comporterà un’ora di sonno in meno, determinando poi un impatto diretto sui ritmi quotidiani: le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una minore presenza di luce solare, mentre la fascia di luce pomeridiana e serale risulterà più estesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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