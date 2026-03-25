Con l’arrivo della primavera, torna l’ora legale. Ogni anno, nell’ultimo fine settimana di marzo, le lancette degli orologi vengono spostate un’ora in avanti. Questa modifica riguarda tutte le regioni che adottano il cambio stagionale dell’ora. La procedura si effettua di notte, tra sabato e domenica, per permettere alle persone di adeguarsi alle nuove impostazioni.

Il cambio previsto nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Il passaggio è pensato per favorire il risparmio energetico garantendo un'ora di luce in più alla sera Con l’arrivo della primavera, torna anche l’ora legale. E come ogni anno nell’ultimo fine settimana di marzo le lancette dell’orologio vanno spostate un’ora in avanti. Nel 2026 questo passaggio avviene nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Come sempre il cambio avviene di notte; nello specifico le lancette degli orologi vanno spostate un'ora avanti alle 2 di notte che diventano le 3. Nella notte del passaggio dall'ora solare all'ora legale si dorme un'ora in meno, ma ciò porta le giornate ad allungarsi: il tramonto arriverà infatti un'ora più tardi, garantendo un pomeriggio più 'lungo' e illuminato dal sole. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Torna l'ora legale: quando spostare le lancette in avanti

Articoli correlati

Leggi anche: Torna l'ora legale, quando spostare le lancette in avanti: parte l'iter alla Camera per renderla permanente

Ora legale marzo 2026, quando torna e come spostare le lancette(Adnkronos) – È quasi tempo di primavera e insieme alle giornate più calde tornerà anche l'ora legale.

Ora legale 2026, quando cambia La data in cui spostare le lancette indietro quest'anno arriva prima

Approfondimenti e contenuti su Torna l'ora legale quando spostare le...

Temi più discussi: Ora legale 2026, quando cambia in Italia e perché continuiamo a spostare le lancette; Torna l'ora legale: ecco quando spostare le lancette un'ora avanti; Ora legale, lancette in avanti tra sabato e domenica. Al via l’iter per renderla permanente; Cambio dell’ora legale 2026, quando spostare le lancette dell’orologio.

Torna l'ora legale, quando spostare le lancette in avanti: parte l'iter alla Camera per renderla permanenteCome funzionerebbe il nuovo sistema e chi è che vuole cambiarlo, promessi risparmi in bolletta e altri benefici. La commissione Attività produttive ha approvato l'avvio dell'indagine conoscitiva sull ... palermotoday.it

Ora legale 2026: cos’è davvero, quando cambia e perché sempre più Paesi vogliono dire addio allo spostamento delle lancetteNella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 torna l’ora legale. Scopri cos’è, come si differenzia dall’ora solare, vantaggi, svantaggi ed effetti su salute e animali ... tuttogreen.it

«Sei in ritardo, a scuola non entri»: studente di 15 anni torna con un fucile e uccide due insegnanti - facebook.com facebook

ttamente dagli anni Novanta, il make up occhi azzurro e blu torna nelle palette della primavera 2026. Più luminoso, portabile e desiderabile che mai x.com