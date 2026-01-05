Condurro Antica Pizzeria da Michele in the world 12 aperture nel mondo nel 2025 oltre mille addetti
Nel 2025, Condurro, l’antica pizzeria fondata da Michele Condurro a Napoli oltre 150 anni fa, continua a espandersi con 12 nuove aperture nel mondo. Dalla storica sede di Forcella alle recenti inaugurazioni in Australia, il marchio rafforza la propria presenza internazionale, coinvolgendo oltre mille addetti. Un percorso di crescita che conferma l’importanza di un patrimonio culinario autentico e di qualità, radicato nella tradizione ma proiettato verso il futuro.
(Adnkronos) – Da Forcella a Sydney, dalla prima pizzeria aperta da Michele Condurro oltre 150 anni fa a Napoli all'ultima inaugurazione del 2025 in Australia, la dodicesima nell'anno in tutto il mondo. Tra margherite e marinare, non si ferma il percorso dell' 'Antica Pizzeria da Michele', come spiega ad AdnkronosLabitalia Alessandro Condurro, quinta generazione della .
