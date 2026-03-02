Iran Antica Pizzeria da Michele in The World | Missili su nostri ragazzi a Dubai vogliono rientrare in Italia

In un'intervista, un rappresentante di Antica Pizzeria da Michele ha dichiarato che l'azienda gestisce tre punti vendita a Dubai, uno ad Abu Dhabi e tre in Arabia Saudita, tra cui quello di Khobar vicino al ponte per il Bahrain. Ha inoltre riferito che alcuni clienti sono interessati a tornare in Italia a causa di un attacco missilistico che ha coinvolto giovani nella regione.

"Nell'area di interesse del conflitto noi abbiamo tre punti vendita a Dubai, uno ad Abu Dhabi e altri tre in Arabia Saudita, di cui uno è quello lì di Khobar, proprio quasi sul ponte per il Bahrain, quindi abbastanza coinvolto pure quello. Oltre a quello che sta presso Aramco, sta vicino alla base.