L’arte senza titolo | come il pensiero si diffonde oltre i nomi e i confini dell’opera

Sabato sera a Bologna si inaugura una mostra che rompe gli schemi. Nello spazio erAArte in via Nazario Sauro 7a, alle 20, apre “Untitled – l’opera è la diffusione del pensiero”. La curano Simona Ruggeri e Felix Dario Ruggeri, e l’intento è mettere in discussione le regole tradizionali dell’arte contemporanea. Nessun nome, nessun titolo: solo il pensiero che si diffonde oltre i confini delle opere.

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 20, si apre a Bologna, nello spazio studio erAArte in via Nazario Sauro 7a, una mostra che sfida le convenzioni dell’arte contemporanea: *Untitled – l’opera è la diffusione del pensiero*, progetto curato da Simona Ruggeri e Felix Dario Ruggeri. L’evento fa parte della programmazione di Artefiera 2026, inserito nell’ambito di Art City White Night, un’occasione che trasforma la città in un grande palcoscenico per le arti visive. L’inaugurazione, che si prolunga fino a mezzanotte, non si limita a mostrare opere: si propone di farle vivere, circolare, trasformarsi. Non ci sono titoli, né etichette, né confini fisici tra le opere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’arte senza titolo: come il pensiero si diffonde oltre i nomi e i confini dell’opera Approfondimenti su Bologna arte Verona oltre i confini: l’arte abbraccia lo spirito olimpico con l'installazione “BeYond Barrier” in piazza Bra Jazz senza confini ai piedi del Vesuvio: grandi nomi internazionali al DiVino Jazz Festival 2025 Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. El Fuego de Kildare que Nunca se Apagó | La Historia Completa de Santa Brígida Ultime notizie su Bologna arte Argomenti discussi: Bimbi al centro! Inclusione e creatività nel nuovo progetto di Marinella Senatore per Generali; A Como l’arte abita a Casabianca: com’è il nuovo spazio sul lungolago; Tragicomica. L’arte italiana dal secondo Novecento a oggi; Arte moderna e contemporanea: l’asta online a tempo di Aste Boetto. Simone Colombo – Senza TitoloPer la prima esposizione dei suoi lavori Simone Colombo sceglie gli spazi romani della Strati d’Arte Gallery, con un titolo provocatorio e illuminante che da ... artribune.com Fantatalk – Senza titoloSenza titolo, l’ultimo Fantatalk che chiude Fantastica, 18a Quadriennale d’arte. Senza titolo, l’ultimo Fantatalk che chiude Fantastica, 18a Quadriennale d’arte, si terrà questa domenica, 18 gennaio, ... artribune.com la Repubblica. . Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto dal Quirinale il titolo di Commendatore “con facoltà di fregiarsi delle relative insegne”. L’annuncio è stato dato dallo stesso artista con un video pubblicato sui social. Dalla sua casa di Cortona, Jo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.