Avellino dalla fragilità alla forza | quando la fiducia torna a fare la differenza

L’Avellino ha ottenuto una vittoria importante contro il Südtirol, con il punteggio di 3-2, in una partita ricca di emozioni e momenti di tensione. La sfida si è conclusa con i biancoverdi che sono riusciti a portare a casa i tre punti, nonostante le difficoltà incontrate durante il match. La gara è durata circa due minuti di lettura ed è stata caratterizzata da un andamento combattuto e intenso.