Navi bruciate uomini e topi

Il 13 marzo a Ravenna si è commemorato l’incidente avvenuto nel 1987 sulla nave gasiera Elisabetta Montanari. Durante le attività di manutenzione, un incendio nella stiva ha causato la morte di 13 operai. Nel corso di quella giornata sono stati ricordati gli eventi e le vittime di quella tragedia.

Il 13 marzo Ravenna ha ricordato la tragedia della Mecnavi: in quel giorno nel 1987, durante le operazioni di manutenzione sulla nave gasiera Elisabetta Montanari, a causa di un incendio scoppiato nella stiva, morirono 13 operai. Un grande incidente sul lavoro, appunto nel cantiere Mecnavi, che ebbe risonanza in tutta Italia. Le indagini portarono alla luce non solo la disapplicazione delle più elementari misure di sicurezza ma anche la disorganizzazione del cantiere e le condizioni inumane alle quali erano sottoposti gli operai, alcuni addirittura assunti in nero. E infatti, durante i funerali, monsignor Ersilio Tonini pronunciò una dura omelia, denunciando la ‘disumana umiliazione’, da ‘uomini e topi’ appunto insita nelle condizioni di lavoro subite da quelle persone, rimaste vittime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Articoli correlati Navi Usa verso l’Iran, gli uomini di Trump in Israele. Ora il regime teme il peggio: «Khamenei s’è rifugiato in un bunker»L’Ayatollah Ali Khamenei si è spostato in un bunker speciale sotto terra, a Teheran, mossa precauzionale in vista di un possibile attacco americano... Leggi anche: Il giallo dei tre uomini uccisi, Trump schiera le navi da guerra, Manuel morto per fare da scudo alla fidanzata e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata Disney Cruise Line Vlog | Day 2 & 3 | Disney Destiny Day at Sea | January 2026 | Adam Hattan