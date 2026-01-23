A Casoria, un edificio crollato subito dopo lo sgombero di un giorno prima ha evitato una tragedia grazie a un intervento tempestivo di un residente. Il palazzo, già evacuato, è crollato in modo improvviso, evidenziando l’importanza di un monitoraggio costante e della prontezza delle autorità. La vicenda sottolinea la delicatezza delle operazioni di sicurezza e la possibilità di evitare conseguenze più gravi con interventi tempestivi.

Poteva essere una tragedia il crollo di un palazzo avvenuto nella mattinata di venerdì 23 gennaio a Casoria, in provincia di Napoli. Non ci sono vittime o feriti perché lo stabile era stato evacuato in via precauzionale dai vigili del fuoco appena ieri, per effettuare controlli sui danni a una condotta dell’acqua. A evitare la tragedia è stato l’allarme lanciato da un ragazzo residente nel palazzo, che per primo ha notato che qualcosa non andava. Quindi il sopralluogo dei tecnici e lo sgombero. Neanche 24 ore dopo la palazzina è crollata. Crolla Palazzo a Casoria Il crollo è avvenuto all’alba di oggi, venerdì 23 gennaio, a Casoria, alle porte di Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Palazzo crollato a Casoria dopo lo sgombero, tragedia evitata grazie a un ragazzo: "Facevamo la fine dei topi"

Palazzo crollato, tragedia evitata grazie all’allarme lanciato da un giovane sposoUn crollo di un edificio a Casoria, in provincia di Napoli, ha messo in pericolo molte vite.

Crollo a Casoria, il sindaco: "Lo sgombero ha evitato una tragedia ben più grave"Nella notte si è verificato il crollo parziale di un edificio in via Cavour a Casoria, recentemente sgomberato.

