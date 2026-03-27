Top Tre i migliori dischi in uscita | Flea ha lasciato il gruppo

Nella scena musicale, si segnala l'uscita di nuovi dischi, tra cui uno in cui un noto musicista ha lasciato il suo gruppo. La nostra rubrica, che si occupa di libri e cinema, si apre ora anche alle novità nel mondo della musica, offrendo una panoramica sui dischi più attesi e rilevanti del momento.

Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un bellissimo oggetto da possedere, ma soprattutto dalla voglia di far “suonare” anche qui le migliori canzoni in circolazione. Ecco dunque le nostre scelte tra le nuove uscite attese venerdì 27 marzo. Dopo una carriera lunga quasi cinquant'anni (e ancora in corso) come uno dei bassisti rock più rappresentativi della sua generazione, Flea pubblica il 27 marzo 2026 il suo primo album solista, Honora. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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