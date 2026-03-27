Oggi arriva un aggiornamento sulla scena musicale con una selezione dei dischi più interessanti in uscita. Tra le novità, si segnala il'addio di un noto musicista a una band molto conosciuta, mentre altri artisti presentano nuovi lavori. La rubrica settimanale si arricchisce di questa panoramica, che si affianca alle sezioni dedicate a libri e cinema, per offrire uno sguardo completo sulle uscite del momento.

Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un bellissimo oggetto da possedere, ma soprattutto dalla voglia di far “suonare” anche qui le migliori canzoni in circolazione. Ecco dunque le nostre scelte tra le nuove uscite attese venerdì 27 marzo. Dopo una carriera lunga quasi cinquant'anni (e ancora in corso) come uno dei bassisti rock più rappresentativi della sua generazione, Flea pubblica il 27 marzo 2026 il suo primo album solista, Honora. Tempo e Spazio gli hanno finalmente permesso di tornare ai suoi primi amori musicali: il jazz e la tromba. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Top Tre, i migliori dischi in uscita oggi: Flea ha lasciato il gruppo

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