Un calciatore ha ammesso di aver vissuto momenti di nervosismo e tensione durante la partita, mentre un altro ha dichiarato di aver sentito sulle spalle l’intera nazione dopo aver segnato un gol. L’Italia ha vinto 2-0 contro l’Irlanda del Nord, assicurandosi così il passaggio alla finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali.

L’ Italia batte 2-0 l’ Irlanda del Nord e conquista l’accesso alla finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali. A Bergamo, gli azzurri soffrono ma trovano le risposte giuste, come sottolineato dal commissario tecnico Rino Gattuso al termine della gara. “Il primo passo è stato fatto? Ci stava da faticare, non è stata per niente facile. Ci hanno anche sorpreso perché ci aspettavamo che venissero in verticale, invece hanno provato a palleggiare”, ha spiegato il ct ai microfoni Rai. Gattuso ha analizzato anche le difficoltà del primo tempo: “Potevamo fare meglio, ma c’è stata concentrazione. Locatelli si è abbassato troppo, veniva a schiacciarsi, sviluppavamo sempre con la linea di quattro, ma siamo stati molto bravi perché non era scontato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tonali confessa: “Eravamo nervosi e si sentiva la tensione”. Kean: “Dopo il gol mi sono sentito il Paese sulle spalle”

Articoli correlati

Penalista ferita sull?autobus a Napoli, il mitomane confessa al gip: «Mi sono sentito braccato»Dice di non ricordare nulla di quanto accaduto all’interno del bus in via Simone Martini.

Leggi anche: L'Italia batte l'Irlanda del Nord e si assicura la finale: gol di Tonali e Kean |Fine 2-0