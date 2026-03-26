Alle 20.45 a Bergamo è iniziata la prima partita dei play-off tra Italia e Irlanda del Nord. La nazionale italiana ha vinto 2-0 grazie ai gol di Tonali e Kean. La partita si è conclusa con la qualificazione dell’Italia alla finale.

L'Italia batte l'Irlanda del Nord 2-0 e vola in finale. Sfiderà una fra Galles e Bosnia, per ora sull'1-1. Decisive le reti di Tonali e Kean Mischia insidiosa all'interno dell'area azzurra, l'Italia ora soffre. Tre minuti di recupero Ottima partita di Kean, che ha trovato il gol dopo diverse occasioni Controllo volante per l'esterno appena entrato e cross arretrato da parte di Pio Esposito, che però si trascina la palla fuori Debutto per Palestra, dentro anche Pisilli. Fuori Politano e Tonali Gran gol da parte di Kean che, dopo le due parate di Charles e l'acrobazia di pochi istanti fa, si aggiusta la palla col destro in area e lascia partire un sinistro che bacia il palo ed entra in porta Tocchetto di Politano, cross morbido di Barella e acrobazia in area da parte dell'attaccante. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - L'Italia batte l'Irlanda del Nord e si assicura la finale: gol di Tonali e Kean |Fine 2-0

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L’Italia batte l’Irlanda del Nord e si qualifica per la finale dei playoff per i Mondiali 2026 facebook

Dalle 20:45 l’Italia gioca contro l’Irlanda del Nord la prima delle (si spera) due partite degli spareggi per i Mondiali maschili di calcio, che non gioca dal 2014. Qui, da ora fino a fine partita, un live di commento e contesto: x.com