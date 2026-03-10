Un penalista è stato ferito a Napoli mentre si trovava su un autobus in via Simone Martini. Il sospettato, descritto come un mitomane, ha confessato al giudice di aver avuto un episodio di perdita di memoria riguardo quanto accaduto a bordo del bus, affermando di aver vissuto una sorta di corto circuito che gli impedisce di ricordare i dettagli. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Dice di non ricordare nulla di quanto accaduto all’interno del bus in via Simone Martini. Dice di aver vissuto una sorta di corto circuito che gli impedisce di rimettere insieme, secondo un ordine logico, le coltellate inferte a una donna sconosciuta, l’intervento dei carabinieri, il rischio di linciaggio, l’arresto. E quando il giudice gli ha chiesto delle coltellate inferte a una donna, immobilizzata per un quarto d’ora sul pavimento di un bus, ha sgranato gli occhi: chiedo scusa, non ricordo nulla di quella storia, sono imperdonabile. Parole di Antonio Meglio, il 39enne protagonista di una sequenza horror che si è abbattuta sulla vita di una donna di 32 anni, la penalusta Alessia Viola, che giovedì scorso stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Penalista ferita sull?autobus a Napoli, il mitomane confessa al gip: «Mi sono sentito braccato»

Dieci coltellate su un bus a Napoli: intervento riuscito per l’avvocata, aggressore davanti al gipÈ riuscito l'intervento chirurgico alla mano di Alessia Viola, la penalista 32enne ferita con dieci coltellate durante un'aggressione avvenuta giovedì sera a bordo di un autobus Anm, il 130, in via Si ... fanpage.it

Napoli, l’avvocata Alessia Viola ricoverata in ospedale dopo l’aggressioneÈ ricoverata in ospedale Alessia Viola, l’avvocata che giovedì sera è stata aggredita sull’autobus a Napoli. Viola non si capacita di quanto accaduto: Sono incredula, perché è successo tutto questo? mam-e.it

Ha raccontato di essere stato truffato da una escort che si sarebbe finta innamorata di lui. Voleva denunciarla ma non sarebbe stato ritenuto credibile. Antonio M., l’uomo che ha accoltellato una penalista di 32 anni su un bus a Napoli, secondo quanto ha dichi - facebook.com facebook