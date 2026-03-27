Gattuso | Tonali? Volevo portarlo al Napoli al Milan mi chiamò e
Gennaro Gattuso ha parlato del suo rapporto con Sandro Tonali, commentando una sua possibile acquisizione. Ha spiegato di aver cercato di portarlo al Napoli in passato, ma alla fine il Milan si è aggiudicato il giocatore. Nel corso dell'intervista, ha anche ricordato la sua chiamata dal club rossonero e la successiva conquista di Tonali con il club milanese.
Gennaro Gattuso parla del suo rapporto con Sandro Tonali, il centrocampista che ha sbloccato la gara contro l'Irlanda del Nord: "Provai a portarlo al Napoli quando ero lì, ma il Milan fu più bravo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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