Bad Bunny fa la storia al Super Bowl | il messaggio nascosto nel numero 64
Bad Bunny ha fatto il suo ingresso sul palco del Super Bowl, lasciando il pubblico senza parole. L’artista portoricano ha scelto un look color crema, un omaggio alle sue origini, e ha regalato uno spettacolo che ha fatto parlare tutti. La sua esibizione ha attirato l’attenzione non solo per la musica, ma anche per il messaggio nascosto dietro il look. Un momento storico per l’artista, che si conferma tra i più amati del momento.
Bad Bunny è l'artista del momento: si è esibito nel tradizionale intermezzo musicale del Super Bowl, con un look color crema, un omaggio alle sue origini.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bad Bunny fa storia al Super Bowl: primo Halftime Show in spagnolo, un inno all’unità e alle radici latine.
Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha fatto la storia.
Bad Bunny al Super Bowl, la polemica continua: il cantante lancia una provocazione o un messaggio politico?
Dopo aver vinto un Grammy, Bad Bunny torna al centro dell’attenzione con una polemica che non si placa.
Bad Bunny, lo show al Super Bowl celebra gli immigrati e fa infuriare Trump. Sorpresa Lady GagaLa superstar incanta il campo con il suo messaggio che esalta i latini: Insieme siamo l'America. Jennifer Lopez applaude via social. Il presidente: Il più ... repubblica.it
Trump non partecipa al Super Bowl e critica Bad Bunny «affronto alla grandezza dell'America»Bad Bunny ha cantato e parlato quasi esclusivamente in spagnolo. Una settimana dopo aver chiesto la rimozione delle misure di controllo dell'immigrazione negli Stati Uniti (ICE) durante la sua trion ... italiaoggi.it
Il presidente arrabbiato per Bad Bunny. Lo striscione: «L'unica cosa più forte dell'odio è l'amore» facebook
Opiniones sinceras del espectáculo de Bad Bunny: x.com
