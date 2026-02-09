Bad Bunny fa la storia al Super Bowl | il messaggio nascosto nel numero 64

Bad Bunny ha fatto il suo ingresso sul palco del Super Bowl, lasciando il pubblico senza parole. L’artista portoricano ha scelto un look color crema, un omaggio alle sue origini, e ha regalato uno spettacolo che ha fatto parlare tutti. La sua esibizione ha attirato l’attenzione non solo per la musica, ma anche per il messaggio nascosto dietro il look. Un momento storico per l’artista, che si conferma tra i più amati del momento.

