Bad Bunny dal reggaeton al cinema | storia di Porto Rico con Norton Bardem e Mortensen

Bad Bunny ha deciso di uscire dal mondo della musica e approdare al cinema, portando con sé la sua energia caraibica. La sua scelta nasce dalla voglia di esplorare nuovi stimoli e di raccontare storie diverse, come quella ambientata a Porto Rico. Accanto a lui, attori come Norton, Bardem e Mortensen si preparano a interpretare ruoli che promettono di regalare emozioni. La produzione, già in fase di riprese, si focalizza su un racconto che unisce cultura locale e cinema internazionale. La data di uscita è prevista per il prossimo anno.

Bad Bunny, dalla Musica al Cinema: Un'Epica Caraibica con Norton, Bardem e Mortensen. Il reggaeton si prepara a conquistare il grande schermo. Bad Bunny, la superstar portoricana che ha rivoluzionato il musicale globale, interpreterà il ruolo principale in un lungometraggio storico ambientato nei Caraibi, segnando il suo debutto come attore protagonista. Alla regia, un altro volto noto della scena musicale latinoamericana: René Pérez Joglar, in arte Residente. Il film, che vanta un cast stellare con Edward Norton, Javier Bardem e Viggo Mortensen, rappresenta una svolta significativa nella carriera dell'artista e un'audace operazione culturale.