Novak Djokovic si lascia andare a qualche commento pungente dopo la vittoria contro Jannik Sinner alla Rod Laver Arena. Il serbo dice che già lo volevano ritirato e che questa vittoria vale quasi uno Slam. Djokovic e Sinner hanno regalato un match spettacolare, aggiungendo un altro capitolo alla loro rivalità, ora tra le più seguite del tennis moderno.

Novak Djokovic e Jannik Sinner hanno regalato alla Rod Laver Aren a un altro capitolo memorabile di una rivalità ormai diventata centrale nel tennis contemporaneo. Cinque set, oltre quattro ore di battaglia e una sensazione netta: contro il serbo, il tempo sembra ancora sospeso. Il numero uno della storia elimina l’azzurro con il punteggio di 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4, conquistando la 38ª finale Slam della carriera a 38 anni, al termine di una semifinale che ha avuto il sapore dell’epica. L’avvio rapido del match aveva fatto pensare a un epilogo meno drammatico, ma la partita si è presto trasformata in una sfida di resistenza fisica e mentale, dove Djokovic ha ancora una volta riscritto le regole. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Mi volevano già ritirato, questa vittoria vale quasi uno Slam”.

Durante la settima giornata degli Australian Open 2016, Eliot Spizzirri ha commentato con sincerità l'interruzione della partita contro Jannik Sinner, sottolineando come abbia affrontato condizioni di gioco peggiori in passato.

