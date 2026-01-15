TNA | Nic Nemeth firma un nuovo contratto con l’azienda

Nic Nemeth ha annunciato di aver firmato un nuovo contratto con la TNA, confermando ufficialmente il suo impegno con l’azienda. Dopo aver lavorato negli ultimi due anni sotto un accordo verbale, Nemeth ha scelto di formalizzare la collaborazione, rafforzando così la sua presenza nel roster della TNA e proseguendo il percorso nel mondo del wrestling professionistico.

Nic Nemeth ha ufficialmente messo la penna sulla carta. Lo ha rivelato lui stesso nel corso di una puntata speciale di Busted Open Radio, spiegando che per gli ultimi due anni aveva operato sotto un handshake deal con la TNA. Oggi quel sodalizio informale è diventato ufficiale, con Nemeth che ha firmato un nuovo contratto con la compagnia. L’annuncio è arrivato poco prima del debutto televisivo della TNA su AMC, con Nemeth che già aveva caricato l’atmosfera nei giorni precedenti. “Nic ha ufficialmente firmato il contratto con noi”, ha confermato TNA Wrestling sui propri canali ufficiali. EXCLUSIVE: @NicTNemeth has signed on the bottom line – as revealed on @BustedOpenRadio, he's signed a new contract with TNA and has his sights set on tonight's World Title match! @THETOMMYDREAMER @carlossilva @ryrynemnem pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

