Schianto tremendo contro un tir il dramma in Italia a soli 18 anni | incidente spaventoso

Un giovane di 18 anni ha perso la vita oggi in un incidente grave sulla Statale 28, vicino all’ex Centrale Enel a Pontedassio. L’auto di Gabriele si è scontrata con un tir in modo violento, lasciando tutti sotto shock. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’era più niente da fare. La strada è stata chiusa per alcune ore mentre le forze dell’ordine ricostruiscono la dinamica dello schianto.

Un diciottenne, Gabriele C., ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un grave incidente stradale avvenuto lungo la Statale 28, all’altezza dell’ ex Centrale Enel, nel territorio di Pontedassio, in Liguria. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto da Enduro quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrato con un furgone che procedeva sulla stessa arteria. L’impatto è stato violentissimo. Gabriele è stato sbalzato dal sellino ed è finito sull’asfalto, riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. Il diciottenne è morto sul colpo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

