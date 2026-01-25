Non ce l’ha fatta L’auto vola fuori strada incidente spaventoso in Italia | è dramma

Un incidente si è verificato questa mattina ad Apecchio, in provincia di Pesaro Urbino, provocando la morte di un uomo. La vettura è uscita di strada, causando danni e preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi, mentre le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un uomo ha perso la vita questa mattina ad Apecchio, in provincia di Pesaro Urbino, dopo essere uscito di strada con la propria auto. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 90, in un tratto extraurbano che collega il centro abitato alle zone periferiche del territorio comunale. L’allarme è scattato intorno alle 9.30, quando alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di un’auto finita fuori carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli, che hanno raggiunto il veicolo, precipitato in un campo a circa 50 metri dalla strada. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata, finendo la sua corsa nel terreno sottostante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

