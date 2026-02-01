Precipita dal cavalcavia ferroviario a Ladispoli interviene l'elisoccorso | è gravissimo

Da fanpage.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è caduto dal cavalcavia ferroviario a Ladispoli e ora si trova in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l’elisoccorso, mentre i treni sulla linea sono stati bloccati per circa un’ora. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Precipita dal cavalcavia, soccorso dagli operatori: treni bloccati per un'ora nella tratta che passa per Ladispoli.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Ladispoli Cavalcavia

Ladispoli, uomo precipita dal cavalcavia ferroviario. È grave

Questa mattina a Ladispoli un uomo di 53 anni è caduto dal cavalcavia ferroviario.

Ladispoli, cade dal cavalcaferrovia: uomo trasportato in elisoccorso al Gemelli

Questa mattina a Ladispoli un uomo è caduto dal cavalcaferrovia in via Mario Sironi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ladispoli Cavalcavia

Argomenti discussi: Ladispoli, uomo precipita dal cavalcavia ferroviario. È grave.

Ladispoli, uomo precipita dal cavalcavia ferroviario. È graveÈ grave in ospedale un uomo italiano di 53 anni precipitato sabato mattina da un cavalcavia ferroviario a Ladispoli, in provincia di Roma. L'intervento dei soccorritori intorno alle 10:30 in via Mario ... romatoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.