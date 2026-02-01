Precipita dal cavalcavia ferroviario a Ladispoli interviene l'elisoccorso | è gravissimo

Un uomo è caduto dal cavalcavia ferroviario a Ladispoli e ora si trova in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l’elisoccorso, mentre i treni sulla linea sono stati bloccati per circa un’ora. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

