Tiafoe incensa Sinner | Uno dei colpitori migliori della storia Ti fa sembrare il campo più piccolo

Frances Tiafoe ha definito Jannik Sinner come uno dei migliori colpitori nella storia del tennis, elogiando le sue capacità come giocatore straordinario. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista, dove ha affermato che Sinner ha la capacità di far sembrare il campo più piccolo grazie alle sue capacità di colpo. Tiafoe ha espresso rispetto per il livello tecnico del collega italiano.

“Jannik Sinner è uno dei migliori colpitori della storia. È un giocatore straordinario”. Parole e musica di Frances Tiafoe. Non uno qualsiasi. Il tennista statunitense ha spiegato in questo modo il suo pensiero sull’altoatesino subito dopo che lo stesso gli aveva rifilato in campo un sonoro 6-2 6-2 nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami (Florida, Stati Uniti). All’Hard Rock Stadium il nativo di Hyattsville, nel Maryland, ha vissuto 72 minuti di gioco davvero complicati, ammettendo la superiorità del numero 2 del mondo. Il vincitore di Indian Wells, ancora in lizza per completare il Sunshine Double in caso di successo a Miami, ha davvero impressionato Tiafoe che, in conferenza stampa, ha usato parole davvero importanti per descrivere l’altoatesino: “È uno dei migliori colpitori che il tennis abbia mai visto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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