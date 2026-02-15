Jannik Sinner è stato sconfitto da uno dei più grandi di sempre, Novak Djokovic, durante la semifinale degli Australian Open. Fognini commenta che non bisogna ridimensionare il risultato, perché il serbo è un avversario eccezionale. Il tennista italiano ripartirà da Doha, dove affronterà presto nuovi incontri.

"Sinner ha perso contro il miglior giocatore della storia e secondo me non bisogna farne un dramma. Jannik ripartirà da Doha e per quanto riguarda Djokovic, penso che nessuno lo avrebbe dato vincitore in quella semifinale. Sinner e Alcaraz sono due predestinati e hanno davanti a loro tantissimi anni. Sono curioso di vedere se qualcuno riuscirà a mettergli il bastone tra le ruote in futuro. Ad oggi hai più chance di fare un buon risultato in uno Slam, mentre una volta c'erano tanti giocatori di alto livello da dover battere, ma i tempi sono cambiati ed è difficile fare paragoni". Ospite del tenerife Challenger e di Abama Resort, Fabio Fognini è tornato sulla sconfitta di Jannik Sinner all'Australian Open contro Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "uno dei più forti della storia": Fognini scende in campo

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale agli Australian Open, superando Luciano Darderi.

Jannik Sinner si è preso una pausa dal torneo dopo le immagini di Carlos Alcaraz che esulta per la vittoria a Melbourne.

