Abbiamo incontrato il regista Daniel Chong e la produttrice Nicole Paradis Grindle per parlare di Jumpers - Un salto tra gli animali, il nuovo film Disney Pixar che uscirà il 5 marzo. Durante l’intervista, hanno spiegato come è stato realizzato il progetto e quali sono le caratteristiche principali del lungometraggio, che sarà distribuito nelle sale italiane.

La nostra intervista a Daniel Chong e Nicole Paradis Grindle, regista e produttrice di Jumpers - Un salto tra gli animali, il film Disney Pixar dal 5 marzo al cinema. È il film che potrebbe segnare il rilancio della Pixar dopo una serie di pellicole che, purtroppo, hanno fatto più fatica del previsto al botteghino: Jumpers - Un salto tra gli animali (titolo originale Hoppers) ha infatti ottenuto un risultato più che incoraggiante, registrando un eccezionale 96% di gradimento su Rotten Tomatoes. La pellicola si conferma un ottimo mix di sentimenti, humor ed elementi cinematografici inaspettati. La storia parla di ambientalismo, ma anche di conflitti e dell'importanza di sentirsi parte di un ecosistema che vive e respira insieme a noi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jumpers: dietro le quinte del film Pixar nell'intervista al regista Daniel Chong

Jumpers: Un Salto tra gli Animali | Giorgio Panariello e Tecla Insolia tra le voci italiane del nuovo film Disney e PixarDisney Italia ha ufficializzato il cast vocale di Jumpers: Un Salto tra gli Animali, l’atteso lungometraggio Disney e Pixar che porterà il pubblico...

Disney e Pixar aprono i salti: al via le prevendite di Jumpers – Un Salto tra gli AnimaliLa marcia verso l’uscita del nuovo attesissimo lungometraggio Disney e Pixar è ufficialmente iniziata.

Contenuti utili per approfondire Daniel Chong.

Temi più discussi: Dietro le quinte di Jumpers: incontro con i maestri Pixar negli studi in cui nasce la magia; Un bel giorno e Jumpers guidano le nuove uscite al cinema; Dietro le quinte di Jumpers: incontro con gli autori Pixar che portano sullo schermo la magia.

Jumpers: dietro le quinte del film Pixar nell'intervista al regista Daniel ChongLa nostra intervista a Daniel Chong e Nicole Paradis Grindle, regista e produttrice di Jumpers - Un salto tra gli animali, il film Disney Pixar dal 5 marzo al cinema. movieplayer.it

Dietro le quinte di Jumpers: incontro con i maestri Pixar negli studi in cui nasce la magiaIn occasione dell’uscita di Jumpers - Un salto tra gli animali, abbiamo visitato i Pixar Studios di Emeryville, in California, per incontrare il team creativo del nuovo lungometraggio, al cinema dal 5 ... repubblica.it

Personaggi imprevedibili e cuore emotivo Daniel Chong e Nicole Paradis Grindle raccontano la creazione della protagonista di Jumpers. Un personaggio imprevedibile, soprattutto in un’avventura dal ritmo da spy-thriller la vera sfida però è stata - facebook.com facebook