Nel 2026 arriva un film horror comedy adrenalinico: Ti uccideranno. Guardiamo alle prime immagini del trailer per scoprire tutti i dettagli del nuovo film diretto da Kirill Sokolov con Zazie Beetz, Myha’la e Tom Felton. Un film che mescola con sapienza i generi. Il nuovo film diretto da Kirill Sokolov e targato Warner Bros uscirà in tutte le sale italiane il 26 marzo 2026. Questa primavera regalerà tante nuove storie dal fascino sperimentale. Ti uccideranno infatti, a giudicare dalle prime immagini, mescola l’horror, il fantasy, l’action-thriller con una spruzzata di comedy che rende il tutto misterioso e provocatorio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Ti uccideranno’: il trailer del nuovo film action- thriller

Leggi anche: Oceania: ecco il teaser trailer ufficiale del nuovo film Disney in live action!

Leggi anche: Ti Uccideranno | Zazie Beetz contro un setta satanica nel pazzo trailer

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ti uccideranno | Trailer Ufficiale

Ti uccideranno, il primo trailer del film con Zazie Beetz - facebook.com facebook

Ti uccideranno, il primo trailer del film con Zazie Beetz x.com