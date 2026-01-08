Durante la partita tra Parma e Inter, Marcus Thuram ha segnato un gol che assume un valore speciale, battendo il precedente record di Lautaro Martinez. Questo risultato, confermato dai dati di Opta Paolo, rappresenta un momento significativo per il giocatore e per la squadra. Un evento che sottolinea l'importanza del contributo individuale nel corso della stagione e arricchisce la storia recente dell'Inter.

Inter News 24 Parma Inter – La rete siglata da Marcus Thuram è a suo modo storica, il dato riportato da Opta Paolo su X. Il successo dei nerazzurri al Tardini contro il Parma non è stato solo una prova di forza, ma è entrato ufficialmente negli annali della storia recente del club. La rete che ha sigillato lo 0-2 finale porta la firma di Marcus Thuram, l’attaccante francese dotato di una progressione devastante e di un’intelligenza tattica superiore, capace di colpire proprio quando il cronometro sembrava ormai fermo. Un gol da record: superato Lautaro Martínez. Secondo i dati forniti da Opta Paolo, il gol siglato dal figlio d’arte al minuto 97:06 rappresenta un primato assoluto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Parma Inter, Thuram segna un gol storico: battuto il record di Lautaro Martinez

Leggi anche: L’Inter schianta 4-0 un Como irriconoscibile: sugli scudi Lautaro Martinez e Thuram

Leggi anche: Diretta gol Serie A: Lazio Fiorentina 2-2, gol di Pedro nel finale! Parma Inter 0-2, gol di Thuram!

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Inter win in the fog: 2-0 against Parma thanks to Dimarco and Thuram; L'Inter vince nella nebbia di Parma e vola a +4 su Milan e Napoli; L'Inter vince 2-0 al Tardini: Dimarco segna al 42', Marcus Thuram al 97'. Parma fermo a 18 punti. Risultati, classifica e foto della partita; Parma-Inter 0-2, risultato: gol di Dimarco e Thuram, Chivu allunga sul Napoli a +4.

Parma-Inter 0-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di Dimarco e Thuram, gli highlights - 2, risultato che porta l'Inter in fuga in vetta alla Serie A davanti a Milan e Napoli (+4) ... fanpage.it