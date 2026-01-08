Parma Inter Thuram segna un gol storico | battuto il record di Lautaro Martinez
Durante la partita tra Parma e Inter, Marcus Thuram ha segnato un gol che assume un valore speciale, battendo il precedente record di Lautaro Martinez. Questo risultato, confermato dai dati di Opta Paolo, rappresenta un momento significativo per il giocatore e per la squadra. Un evento che sottolinea l'importanza del contributo individuale nel corso della stagione e arricchisce la storia recente dell'Inter.
Inter News 24 Parma Inter – La rete siglata da Marcus Thuram è a suo modo storica, il dato riportato da Opta Paolo su X. Il successo dei nerazzurri al Tardini contro il Parma non è stato solo una prova di forza, ma è entrato ufficialmente negli annali della storia recente del club. La rete che ha sigillato lo 0-2 finale porta la firma di Marcus Thuram, l’attaccante francese dotato di una progressione devastante e di un’intelligenza tattica superiore, capace di colpire proprio quando il cronometro sembrava ormai fermo. Un gol da record: superato Lautaro Martínez. Secondo i dati forniti da Opta Paolo, il gol siglato dal figlio d’arte al minuto 97:06 rappresenta un primato assoluto. 🔗 Leggi su Internews24.com
