Uno per tutti tutti per Luis Henrique! Al primo gol con l' Inter Thuram e Lautaro impazziscono

Luis Henrique ha segnato il suo primo gol con l’Inter durante la partita contro il Sassuolo, portando la squadra sul 5-0. L’intero stadio ha visto il brasiliano festeggiare con entusiasmo, mentre Thuram e Lautaro si sono abbracciati e hanno esultato insieme. La panchina ha condiviso la gioia, dimostrando quanto questa rete sia importante per il gruppo. I tifosi sperano che questo gol segni l’inizio di una nuova avventura per il giovane attaccante.

Si può dire che Thuram e Lautaro hanno esultato più di lui. Dietro il primo gol in Serie A di Luis Henrique c'è una storia di sacrifici e rospi molto grossi da mandare giù. Quattro mesi tosti, difficili, senza guizzi e con diversi errori. "Ma dove sono i gol?", si chiedevano i tifosi dell'Inter, intenti a controllare l'ultima annata col Marsiglia con nove reti e dieci assist. Stavolta Luis ha messo d'accordo tutti, pure se stesso, andandosi a prendere l'abbraccio di Thuram in solitaria dopo aver segnato. Stop di petto dal limite e destro al volo sul palo più lontano. Il gol del 5-0 contro un Sassuolo in dieci uomini, certo, ma un'iniezione di fiducia dopo una serie di partite negative e un mercato sul filo.

