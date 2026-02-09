Uno per tutti tutti per Luis Henrique! Al primo gol con l' Inter Thuram e Lautaro impazziscono

Da gazzetta.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luis Henrique ha segnato il suo primo gol con l’Inter durante la partita contro il Sassuolo, portando la squadra sul 5-0. L’intero stadio ha visto il brasiliano festeggiare con entusiasmo, mentre Thuram e Lautaro si sono abbracciati e hanno esultato insieme. La panchina ha condiviso la gioia, dimostrando quanto questa rete sia importante per il gruppo. I tifosi sperano che questo gol segni l’inizio di una nuova avventura per il giovane attaccante.

Si può dire che Thuram e Lautaro hanno esultato più di lui. Dietro il primo gol in Serie A di Luis Henrique c’è una storia di sacrifici e rospi molto grossi da mandare giù. Quattro mesi tosti, difficili, senza guizzi e con diversi errori. “Ma dove sono i gol?”, si chiedevano i tifosi dell'Inter, intenti a controllare l’ultima annata col Marsiglia con nove reti e dieci assist. Stavolta Luis ha messo d’accordo tutti, pure se stesso, andandosi a prendere l’abbraccio di Thuram in solitaria dopo aver segnato. Stop di petto dal limite e destro al volo sul palo più lontano. Il gol del 5-0 contro un Sassuolo in dieci uomini, certo, ma un’iniezione di fiducia dopo una serie di partite negative e un mercato sul filo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

uno per tutti tutti per luis henrique al primo gol con l inter thuram e lautaro impazziscono

© Gazzetta.it - Uno per tutti, tutti per... Luis Henrique! Al primo gol con l'Inter, Thuram e Lautaro impazziscono

Approfondimenti su Luis Henrique Inter

Inter-Napoli, probabili formazioni: Thuram e Lautaro di nuovo insieme, Luis Henrique in dubbio

Nella 20ª giornata di Serie A, si avvicina il match tra Inter e Napoli.

Atletico Madrid Inter, chance dal primo per Luis Henrique? In attacco ballottaggio aperto per affiancare Lautaro

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Luis Henrique Inter

Argomenti discussi: Busto: Politica, Uno per tutti, tutti per le Olimpiadi; Uno per tutti, tutti per uno: una rete che cresce e resiste contro la dispersione scolastica; Asteria, l'album Ferite per Tutti: 'Romanticizzo la mia vita'; Perché non dimagriamo tutti allo stesso modo?.

Uno per tutti, tutti per uno: una rete che cresce e resiste contro la dispersione scolasticaAl circolo Nosenzo presentati i risultati del progetto lanciato nel 2025 che ha coinvolto scuola, territorio e comunità insieme per rispondere alle nuove fragilità ... lanuovaprovincia.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.