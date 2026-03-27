The Madison batte Yellowstone | la nuova serie di Taylor Sheridan è già record di visualizzazioni

La nuova serie ambientata nell'universo di Yellowstone ha registrato un record di visualizzazioni già dal suo debutto. La produzione, creata da Taylor Sheridan, ha attirato un vasto pubblico, superando anticipatamente le aspettative degli analisti. La narrazione si svolge in modo indipendente rispetto alla serie originale, ma ha riscosso un immediato successo tra gli spettatori. La serie è disponibile su piattaforme di streaming e ha generato un forte interesse online.

È partita benissimo la nuova serie ambientata nell'universo di Yellowstone, anche se autonoma. Lo show con Michelle Pfeiffer ha registrato il miglior debutto di sempre su Paramount+ The Madison ha avuto un ottimo esordio su Paramount+, stabilendo rapidamente un nuovo punto di riferimento per il crescente impero televisivo di Taylor Sheridan. Arrivata il 14 marzo con i suoi primi tre episodi, la serie ha ottenuto un altro grande successo dopo essersi affermata come il miglior debutto stagionale di Sheridan tra le donne dai 35 anni in su, un segmento demografico chiave per Paramount+. E al 23 marzo, con tutti e sei gli episodi disponibili, The Madison occupava il primo posto nella Top 10 di Paramount+, secondo FlixPatrol. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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