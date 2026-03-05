Frisco King | Taylor Sheridan arruola le star di Gen V e Yellowstone per lo spin-off con Samuel L Jackson

Taylor Sheridan ha annunciato il cast di Frisco King, lo spin-off di Tulsa King. Quattro attori, già presenti nelle serie “Gen V” e “Yellowstone”, sono stati confermati come protagonisti regolari del nuovo progetto. Samuel L. Jackson sarà tra i protagonisti principali. La produzione del serial sta proseguendo e le riprese sono in corso.

Il cast di Frisco King, l’atteso spin-off di Tulsa King creato da Taylor Sheridan (precedentemente intitolato Nola King), si arricchisce di quattro nuovi volti regolari. Come riportato da Deadline, ad affiancare il protagonista e produttore esecutivo Samuel L. Jackson saranno Asa Germann (Gen V), Kai Caster (Yellowstone), Lilah Pate (Outer Banks) e Savanna Gann (English Teacher). La serie, ambientata a Frisco, in Texas, vedrà Sheridan impegnato nella scrittura di tutti gli otto episodi, mentre la produzione è pronta a partire a fine mese a Fort Worth. Sebbene la trama sia ancora riservata, conosciamo i primi dettagli sui personaggi che ruoteranno attorno a Russell Lee Washington Jr. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Frisco King: Taylor Sheridan arruola le star di “Gen V” e “Yellowstone” per lo spin-off con Samuel L. Jackson Tulsa King, la serie spin-off con Samuel L. Jackson ha un nuovo titoloDopo il successo in streaming della serie con Sylvester Stallone, sarà proprio Jackson ad andare avanti con una serie tutta sua ambientata nello... Leggi anche: NOLA King: Samuel L. Jackson guida lo spinoff di Tulsa King con un nuovo titolo! Tutto quello che riguarda Frisco King. Temi più discussi: Samuel L Jackson sarà nel nuovo spinoff di Tulsa King; Lo spin-off di Tulsa King con Samuel L. Jackson cambia titolo e ambientazione; Tulsa King, la serie spin-off con Samuel L. Jackson ha un nuovo titolo; Lo spinoff di Tulsa King con Samuel L. Jackson cambia titolo e città: nasce Frisco King. Taylor Sheridan’s ‘Frisco King’ Casts Asa Germann, Kai Caster, Lilah Pate & Savanna Gann As Series RegularsAsa Germann, Kai Caster, Lilah Pate and Savanna Gann EXCLUSIVE: The cast of Taylor Sheridan’s Frisco King continues to take shape with the addition of Asa Germann (The Boys: Gen V), Kai Caster ... deadline.com Taylor Sheridan’s ‘Frisco King’ begins casting extras for Fort Worth filmingFrisco King will star Samuel L. Jackson as Russell Lee Washington Jr., a hitman that crossed paths with Sylvester Stallone’s Tulsa King character Dwight Manfredi. Jackson appeared in the final two ... yahoo.com Lo spin-off di Tulsa King con Samuel L. Jackson cambia titolo in Frisco King. Gli otto episodi sono stati scritti da Taylor Sheridan e le riprese sono imminenti - facebook.com facebook