Dopo Yellowstone è uscita The Madison la nuova serie è promossa o bocciata?

Da movieplayer.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo di Yellowstone, è uscita The Madison, una nuova serie creata da Taylor Sheridan. La produzione è stata presentata recentemente e sta attirando l’attenzione degli spettatori. La serie si concentra su nuovi personaggi e ambientazioni, differenziandosi dal suo predecessore. La risposta del pubblico e della critica è ancora in fase di valutazione, e le opinioni sulla qualità dello show sono contrastanti.

Per gli orfani dello show con Kevin Costner, arriva la nuova creatura ideata da Taylor Sheridan. Su Paramount+ c'è la serie con protagonisti Michelle Pfeiffer e Kurt Russell, ma cosa dicono i critici? Sono uscite le prime recensioni della nuova serie western in sei puntate di Taylor Sheridan, The Madison, che sta riscuotendo grande successo e la conferma arriva dall'ottimo punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes. Ideata dal creatore di Yellowstone Taylor Sheridan, la serie neo-western ha debuttato in streaming con i primi tre episodi su Paramount+ il 14 marzo, che saranno seguiti dai restanti tre il sabato successivo. Con largo anticipo sul debutto della serie, The Madison è stata già rinnovata per una seconda stagione, le cui riprese sono già terminate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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