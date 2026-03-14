Dopo Yellowstone è uscita The Madison la nuova serie è promossa o bocciata?

Dopo il successo di Yellowstone, è uscita The Madison, una nuova serie creata da Taylor Sheridan. La produzione è stata presentata recentemente e sta attirando l’attenzione degli spettatori. La serie si concentra su nuovi personaggi e ambientazioni, differenziandosi dal suo predecessore. La risposta del pubblico e della critica è ancora in fase di valutazione, e le opinioni sulla qualità dello show sono contrastanti.

Per gli orfani dello show con Kevin Costner, arriva la nuova creatura ideata da Taylor Sheridan. Su Paramount+ c'è la serie con protagonisti Michelle Pfeiffer e Kurt Russell, ma cosa dicono i critici? Sono uscite le prime recensioni della nuova serie western in sei puntate di Taylor Sheridan, The Madison, che sta riscuotendo grande successo e la conferma arriva dall'ottimo punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes. Ideata dal creatore di Yellowstone Taylor Sheridan, la serie neo-western ha debuttato in streaming con i primi tre episodi su Paramount+ il 14 marzo, che saranno seguiti dai restanti tre il sabato successivo. Con largo anticipo sul debutto della serie, The Madison è stata già rinnovata per una seconda stagione, le cui riprese sono già terminate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dopo Yellowstone è uscita The Madison, la nuova serie è promossa o bocciata? Articoli correlati Michelle Pfeiffer e Kurt Russell nel teaser di The Madison, la nuova serie spinoff di YellowstoneA marzo arriverà in streaming su Paramount+ il nuovo show prodotto da Taylor Sheridan, di cui sono state svelate le prime scene. A Knight of the Seven Kingdoms promossa o bocciata? Il punteggio Rotten Tomatoes della nuova serie HBOLa nuova serie ambientata nell'universo de Il Trono di Spade debutterà su HBO Max anche in Italia il 18 gennaio prossimo, ma intanto è già... Altri aggiornamenti su Dopo Yellowstone Temi più discussi: Marshals, lo spin-off di Yellowstone rinnovato per la seconda stagione; Atteso spin off della serie creata da Taylor Sheridan, protagonista Kayce (Luke Grimes) in una riflessione sull’America di oggi. Su Paramount+; Paramount regala emozioni: il primo episodio di questa nuova serie attesissima è gratis: dove vederlo; 'Marshals: A Yellowstone Story' un outsiders della saga di 'Yellowstone' che funziona. Dopo Yellowstone è uscita The Madison, la nuova serie è promossa o bocciata?Per gli orfani dello show con Kevin Costner, arriva la nuova creatura ideata da Taylor Sheridan. Su Paramount+ c'è la serie con protagonisti Michelle Pfeiffer e Kurt Russell, ma cosa dicono i critici? movieplayer.it The Madison, ecco lo spin off di Yellowstone con Michelle Pfeiffer. Le 5 cose da sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo The Madison, ecco lo spin off di Yellowstone con Michelle Pfeiffer. Le 5 cose da sapere ... tg24.sky.it Per tutti quelli che come amano #Yellowstone e la famiglia #Dutton Dopo #Marshals esce oggi il nuovo spin off con #TheMadison Ringraziamo #TaylorSheridan che continua a nutrirci #Adoooro #YellowstoneUniverse #ParamountPlus x.com Tutto è cominciato 6 anni fa. Tutto è cominciato quel 13 Marzo 2020. Almeno per noi italiani, visto che Yellowstone arrivò da noi proprio in quella data lì. La prima di una lunga serie di serie che hanno restituito vita e linfa al genere western: dopo sarebbero arri - facebook.com facebook