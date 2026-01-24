Jo Squillo Trovesi tributo ai Rolling Stones e spettacoli | il week-end in provincia

Nel fine settimana in provincia di Bergamo si svolgono numerosi eventi culturali e musicali. Tra gli appuntamenti principali ci sono il concerto di Gianluigi Trovesi al Druso di Ranica, il tributo ai Rolling Stones a Nembro e lo spettacolo di improvvisazione “Distorti” a Seriate. Inoltre, si segnala il party anni '80 con Jo Squillo come ospite a Ranica e altre iniziative per tutti i gusti, offrendo un ricco programma di intrattenimento.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano “La nostra Corrida” ad Almè, il party anni 80 al Druso di Ranica con Jo Squillo special guest (sabato), il concerto di Gianluigi Trovesi Quintetto Orobico (domenica) al Druso di Ranica, la proiezione ed evento speciale “La Bella e la Bestia” al Gavazzeni di Seriate, il tributo ai Rolling Stones a Nembro e lo spettacolo comico di improvvisazione “Distorti” a Seriate. Da annotare, inoltre, teatro dialettale, le melodie di Sinatra e Bublè al Gavazzeni di Seriate, lo spettacolo “Totalmente incompatibili” con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase a Dalmine, spettacoli per il Giorno della Memoria, teatro per bambini e altro ancora.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Mercatini, concerti, spettacoli e Casa di Babbo Natale: il week-end in provinciaIl fine settimana in provincia di Bergamo offre un ricco programma di eventi: mercatini di Natale, concerti, spettacoli e la Casa di Babbo Natale a Clusone, Selvino e Gorlago.

La Bella e la Bestia, tributo a Celentano, omaggio a Pasolini e concerti: il week-end in provinciaIl fine settimana in provincia di Bergamo propone un ricco calendario di eventi culturali e musicali.

Dai SI BOOM VOILÀ dell’ex bassista dei Verdena, Roberta Sammarelli, passando per gli anni ’80 con Jo Squillo TvModa , fino ai suoni raffinati di Gianluigi Trovesi, al Druso - facebook.com facebook