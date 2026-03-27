L'attrice ha fatto tappa a Roma insieme a Robert Pattinson per il tour promozionale di "The Drama - Un segreto è per sempre", in sala dal primo aprile Zendaya è arrivata a Roma, ma non per una luna di miele. Nella Capitale l’attrice ha fatto tappa insieme a Robert Pattinson per il tour promozionale di The Drama - Un segreto è per sempre, film scritto e diretto da Kristoffer Borgli, in uscita nelle sale italiane dal primo aprile con I Wonder Pictures. All’anteprima al cinema Adriano ad attenderli c’era una folla di fan. E i due attori hanno risposto con una disponibilità che, tra transenne e flash, ha fatto la differenza: lunghi minuti tra selfie e autografi, prima di entrare in sala. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - The Drama, Zendaya: "Il film gioca con l'idea di matrimonio, tutti recitiamo nella vita"

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