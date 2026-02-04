L’attesa è finita. The Drama, il film thriller diretto da Kristoffer Borgli, con protagonisti l’attrice Zendaya e Robert Pattinson apre i battenti con il trailer completo ufficiale. La data d’uscita è vicina e le premesse che questo sia uno dei più bei thriller del 2026 ci sono tutte. Scopriamo la trama completa e le prime immagini del trailer. Una storia d’amore con tanti, troppi punti di rottura. The Drama e gli interrogativi amorosi. Il film The Drama, il cui poster sta facendo letteralmente il giro del web in poche ore, sarà diretto da Borgli. Il regista norvegese ha fra le mani due degli interpreti più talentuosi della nostra generazione e dunque l’asso vincente per un film splendido. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Drama’: rilasciato il trailer del film con Zendaya e Pattinson

Approfondimenti su The Drama

È stato rilasciato il trailer di “The Drama”, la nuova commedia dark diretta da Kristoffer Borgli per A24, con Zendaya e Robert Pattinson.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su The Drama

Argomenti discussi: The Drama: il trailer e i nuovi poster del film con Robert Pattinson e Zendaya; Trailer di ‘The Drama’: l’oscura confessione di Zendaya minaccia il suo matrimonio da favola con Robert Pattinson; Avvocato Ligas, il trailer della serie tv con Luca Argentero. Dal 6 marzo su Sky e NOW; Nozze amare per Zendaya e Robert Pattinson: una confessione shock rovina tutto nel trailer di The Drama.

The Drama: Robert Pattinson e Zendaya nel trailer della romcomA24 ha rilasciato online il trailer ufficiale di The Drama, romcom con protagonisti Robert Pattinson e Zendaya. filmpost.it

The drama: rilasciato il trailer del film con Zendaya e PattinsonL’attesa è finita. The Drama, il film thriller diretto da Kristoffer Borgli, con protagonisti ... msn.com

The Drama: il trailer e i nuovi poster del film con Robert Pattinson e Zendaya #thedrama #thinkmovies - facebook.com facebook

Rilasciato da A24 il primo trailer di The Drama. x.com