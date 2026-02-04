In attesa del matrimonio vero tra Zendaya e Tom Holland i fan possono già vederla vestita di bianco in The Drama il nuovo film con Robert Pattinson

Mentre si avvicina il matrimonio ufficiale tra Zendaya e Tom Holland, i fan possono già sognare il grande giorno attraverso il nuovo film di lei, “The Drama”. Nel trailer, l’attrice indossa un abito bianco, lasciando intuire che potrebbe essere il suo ruolo più vicino a una vera sposa. La coppia, che dovrebbe sposarsi nel 2026, si prepara a vivere il momento tanto atteso, ma intanto gli occhi sono puntati su questa scena del film.

Il 2026 sarà l’anno in cui – molto probabilmente – Zendaya e Tom Holland andranno all’altare, ma i fan dell’attrice possono già vederla in abito da sposa grazie al trailer del suo ultimo film. Zendaya in abito da sposa per il suo ultimo film. Il film in questione è The Drama, in cui Zendaya recita con Robert Pattinson per raccontare la storia di una coppia appena fidanzata che improvvisamente si ritrova a fare i conti con una profonda crisi. Il nuovo trailer è stato appena diffuso, e pur non spiegando i motivi del conflitto mostra un’anteprima di Zendaya in abito bianco, velo compreso. GUARDA LE FOTO Zendaya, gli esordi e i successi: una vita sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it

Approfondimenti su Zendaya Holland

Ultime notizie su Zendaya Holland

