Tether contro le reti criminali | la mossa decisa dal secondo socio di maggioranza della Juve | i dettagli
Il secondo socio di maggioranza della Juventus ha annunciato una nuova iniziativa di Tether per contrastare le attività criminali online. L’azienda ha comunicato di aver adottato misure specifiche per individuare e bloccare le transazioni sospette legate a reti criminali. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione verso la sicurezza digitale e le pratiche illecite nel settore finanziario.
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