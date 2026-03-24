Tether, secondo maggiore azionista della Juventus, ha firmato nuovi accordi con le cosiddette Big Four. L'azienda ha comunicato ufficialmente questa decisione, che rappresenta un passo importante nel suo percorso di espansione. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e riguarda le collaborazioni strategiche con alcuni dei principali soggetti del settore.

Tether non ha alcuna intenzione di fermare la propria crescita e in queste ore ha annunciato un accordo ufficiale con le cosiddette Big Four. Il mondo della finanza digitale e delle criptovalute sta vivendo una trasformazione senza precedenti, segnata da una ricerca sempre più insistente di trasparenza e solidità. In questo scenario, Tether, la società d’investimento leader nel settore delle stablecoin e nota al pubblico sportivo per essere il secondo maggiore azionista della Juventus, ha annunciato una svolta storica. L’azienda ha infatti sottoscritto un accordo ufficiale con una delle cosiddette Big Four — tra Deloitte, PwC, EY e KPMG — per la revisione contabile del suo primo bilancio indipendente completo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tether non si ferma, ma raddoppia: il secondo maggiore azionista della Juve ha firmato dei nuovi accordi. I dettagli

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