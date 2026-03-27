Sabato 28 marzo, nei Giardini del Teatro Mulino Pacifico in via Appio Claudio, si svolgerà una manifestazione organizzata dalle donne, intitolata

Tempo di lettura: 2 minuti Come in molte piazze d’Italia anche a Benevento sabato 28 marzo si terrà nei Giardini del Teatro Mulino Pacifico in via Appio Claudio n. 17, dalle ore 16 alle 20, la manifestazione “10, 100, 1000 Piazze per la Pace” – mani unite per tessere la Pace. L’evento è organizzato in collaborazione con Solot Compagnia Stabile, Culture e Letture Aps, Libreria Barbarossa, Tanto per Gioco, Consulta delle donne Comune di Benevento, Artemide Aps, Comitato Pari Opportunità – Ordine Avvocati di Benevento, Centro Studi Carmen Castiello. Migliaia di donne d’Italia lavoreranno alacremente per tessere manufatti da poter esporre alla manifestazione conclusiva che si terrà a Roma il 20 giugno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tessitura di Pace dall’esperienza delle donne, sabato la manifestazione al Teatro Mulino Pacifico

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